Fca, ecco la 'squadra' di Manley: tutte le nuove nomine

Ecco tutte le nomine annunciate dal nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley:

- Pietro Gorlier è nominato Chief Operating Officer (COO) della regione Emea; Gorlier manterrà l'incarico di Head of Mopar a livello globale.

- Steve Beahm assumerà la responsabilità di Mopar in Nord America, continuando a rivestire la carica di Head of Chrysler, Dodge and Fiat Brands in Nord America;

- Ermanno Ferrari è nominato Ceo di Magneti Marelli. Di recente, Ermanno ha ricoperto la carica di responsabile della business unit Lighting di Magneti Marelli, la sua più grande business unit, e in precedenza ha lavorato nelle diverse business unit di Marelli, ricoprendo ruoli di responsabilità nei business Shock Absorber e Suspension. Nella sua nuova funzione, Ermanno entrerà a far parte del Group Executive Council (Gec);

- Harald Wester è nominato Chief Operating Officer di Maserati. Harald manterrà il suo ruolo di Chief Technology Officer;

- Tim Kuniskis è nominato Head of Jeep Brand North America. Kuniskis manterrà le sue responsabilità come Head of Alfa Romeo a livello globale e applicherà le sue comprovate competenze in ambito prodotti e marketing a entrambi i brand;

- Reid Bigland è nominato Head of Ram Brand. Bigland è già stato a capo del marchio Ram negli anni 2013-2014 facendo registrare sotto la sua guida un incremento delle vendite di quasi il 50 per cento. Con il nuovo Ram Light Duty Truck, prossimo alla piena produzione, e il nuovo Ram Heavy Duty, il cui lancio sul mercato è previsto per metà 2019, Reid manterrà le sue funzioni a capo delle attività in Canada e delle vendite negli Usa;

- Scott è nominato Chief Manufacturing Officer a livello globale; Garberding ha maturato quasi 30 anni di esperienza nel settore in Fca, prima a capo della produzione in Nord America, poi delle attività di Purchasing a livello globale, nel periodo di permanenza in Italia, e in tempi più recenti della Quality a livello globale. Comau e Teksid riporteranno direttamente a Garberding, in modo da ottimizzare e massimizzare l'applicazione dei loro prodotti e servizi nelle attività di produzione. Sostituirà Stefan Ketter, che all'inizio dell'anno ci ha comunicato l'intenzione di lasciare il suo incarico in Fca;

- Richard Schwarzwald è nominato Head of Quality a livello globale. Richard subentra a Scott Garberding nella carica e vanta oltre 25 anni di esperienza nella qualità automotive e qualità dei fornitori. Di recente, Richard ha diretto la Divisione Quality in America Latina e, in precedenza, ha ricoperto incarichi di leadership presso diversi fornitori e Oem automotive. Desidero congratularmi con Richard e il suo team in America Latina per aver compiuto notevoli miglioramenti a livello di qualità, in particolare per Jeep, incluso il raggiungimento del primo quartile per Jeep Renegade in una recente indagine di valutazione indipendente. Nella sua nuova funzione, Richard entrerà a far parte del Group Executive Council (Gec). Correlati a questa nomina, Mark Champine assumerà la responsabilità per la Quality in Nord America e Geraldo Barra assumerà la responsabilità per la Quality in America Latina.



