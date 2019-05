Fca, da fusione con Renault no chiusura stabilimenti, sinergie per 5 mld

di abf

Roma, 27 mag. (LaPresse) - I benefici dell'operazione proposta "non si otterrebbero con la chiusura di stabilimenti ma deriverebbero da investimenti più efficienti in termini di utilizzo del capitale in piattafor me globali dei veicoli, in architetture, in sistemi di propulsione e in tecnologie". E' quanto scrive Fca in una nota, riguardo la proposta di fusione paritetica con Renault. L'aggregazione "sarebbe molto vantaggiosa per gli azionisti di FCA e di Groupe Renault realizzando oltre 5 miliardi di euro stimati di sinergie run - rate annuali, incrementando le sinergie esistenti dell'Alleanza. Queste sinergie derivereb bero principalmente dalla convergenza delle piattaforme, dal consolidamento degli investimenti nei sistemi di propulsione e nell'elettrificazione e da economie di scala", si continua.

