Fca, a febbraio 44.190 immatricolazioni per quota del 24,85%-2

Fca, a febbraio 44.190 immatricolazioni per quota del 24,85%

Milano, 1 mar. (LaPresse) - A febbraio Fca segnala un nelle vendite ai clienti privati (+45% rispetto all'anno scorso) a dimostrazione che la strategia adottata da alcuni mesi di ottimizzazione dei canali di vendita "sta ottenendo i risultati attesi". Jeep è leader dei SUV, con il 13,6%, di quota nel segmento, pari al 5,3% del mercato totale, con oltre 9.400 registrazioni (+37,6%). In crescita tutta la gamma: Renegade (+10%), Compass (+49%, leader di segmento) Cherokee (+334%), Grand Cherokee (+159%) e Wrangler (+600%). Positiva Lancia, in costante e forte crescita (+38,9%), con una quota del 3,3%, Ypsilon leader di segmento. Fiat cresce rispetto al mese scorso, con un trend estremamente positivo sul mercato privati (+53%): insieme con Fiat Panda - stabilmente la più venduta in assoluto - sono prime nelle rispettive categorie le Fiat 500L, Tipo e Qubo. Alfa Romeo Stelvio è la vettura più venduta nel 2019 nel suo segmento, con quota dell'11,4%. Tre vetture Fca figurano al vertice della classifica delle più vendute del mese: Panda, Ypsilon e Compass, alle quali si aggiungono 500X e Renegade nella top ten.

