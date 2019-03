Fca, a febbraio 44.190 immatricolazioni per quota del 24,85%

di vsc

Milano, 1 mar. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles chiude febbraio con quasi 44.190 immatricolazioni e una quota del 24,85%. Lo si apprende da una nota della casa automobilistica, che osserva come nel mese prosegua la tendenza negativa del mercato italiano dell'auto, in calo del 2,4% rispetto allo scorso anno con poco oltre 177.800 immatricolazioni. A influire parzialmente sulle vendite, segnala Fca, è stata anche l'incertezza generata dall'imminente introduzione della cosiddetta "ecotassa bonus/malus", in vigore da oggi.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata