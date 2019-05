Fca, a.d. Nissan pronto a incontrare Elkann su fusione Renault

di lal

Milano, 31 mag. (LaPresse) - L'amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, è disposto a incontrare il presidente di Fca, John Elkann, per essere informato direttamente sul progetto di fusione tra il gruppo italo-americano e Renault. "Mi piacerebbe incontrare" Elkann, ha detto Saikawa ai giornalisti, secondo Kyodo News, ripresa dal quotidiano giapponese 'The Manichi'. L'a.d. ha aggiunto che il luogo e la data dell'incontro previsto non sono ancora stati decisi, ma ha precisato che tra lui ed Elkann c'è già stato uno scambio di e-mail.

