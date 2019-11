Fca-Psa, Tavares: Nessun dubbio che creazione valore enorme

di lal

Milano, 8 nov. (LaPresse) - "La creazione di valore per gli azionisti è enorme, non c'è assolutamente alcun dubbio che sia un ottimo affare per gli azionisti di entrambi, ed è per questo che è un affare vantaggioso per tutti". Così il ceo di Psa, Carlos Tavares, sulla radio francese Bfm Business in merito all'intesa per una fusione con Fca. "È vero che al momento ci sono molte persone che passano molto del loro tempo con il naso sui fogli di calcolo Excel", ironizza Tavares, che aggiunge che "quello che va detto è che stiamo parlando di una situazione che sta facendo prezzo in relazione alla valutazione di entrambe le società" e "la valutazione delle società è influenzata dalla volatilità dei mercati". Inoltre, spiega Tavares, "i valori che discutiamo sono su meno di un anno di sinergie e quindi se prendiamo una prospettiva di 10 o 15 anni, ci concentreremo maggiormente sulla creazione di sinergie" e, continua il ceo, queste sinergie sono valutate "3,7 miliardi di euro all'anno ed è un valore nominale, ed è un valore che cercheremo di migliorare nel tempo".

