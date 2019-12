Fca-Psa, sindacati preallertati per incontro venerdì

di lal

Milano, 17 dic. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles ha preallertato i sindacati per un incontro da tenere venerdì a Mirafiori sull'accordo di fusione con Psa. Lo si apprende da fonti sindacali, che fanno sapere che domani è probabile che i due gruppi chiudano sul memorandum of understanding già domani. Naturalmente la conferma dell'incontro, fanno sapere le fonti, dipende dalla firma sull'accordo definitivo. L'azienda illustrerà gli effetti sul piano industriale dell'alleanza con i francesi, mentre i sindacati si attendono la conferma dei 5 miliardi di euro di investimenti annunciati per l'Italia da Fca.

