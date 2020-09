Fca-Psa, Patuanelli: Monitoreremo con grande attenzione fusione

di abf

Roma, 9 set. (LaPresse) - "La fusione" tra Fca e Psa "è un tema che andrà monitorato con grande attenzione, ci potranno essere spostamenti marginali di parti di filiera, ma potrà esserci l'occasione di implementare una parte di filiera che oggi non lavora per quel Gruppo. E' giusto segnalare una preoccupazione e così come è giusto monitorare tale percorso, ma non vedo sempre nell'ottica dello scippo". Così Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, durante l'audizione in Commissione Attività produttive della Camera sul tema dell'individuazione delle priorità dell'utilizzo del Recovery Fund. " "Fca ha un piano industriale da 5 miliardi nel nostro Paese, implementa progetti di ricerca e sviluppo con 300 milioni su elettrici e ibridi. Se è vero che c'è una holding che non ha sede in Italia, e' altrettanto vero che c'è anche una Fca Italia che ha sede a Torino, e paga le tasse in Italia", ha aggiunto.

