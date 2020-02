Fca-Psa, Patuanelli: Ampie assicurazioni su piano in Italia, è confermato

di abf

Roma, 5 feb. (LaPresse) - Per quanto riguarda il progetto di fusione tra Fiat e Peugeot "abbiamo ricevuto pubbliche e ampie rassicurazioni sul piano Fca in Italia, che è confermato. Sarà compito del governo monitorare il piano industriale, al momento non abbiamo motivo di avere avere preoccupazioni al riguardo". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, durante il Question time alla Camera, sull'interrogazione di Fi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata