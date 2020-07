Fca-Psa, nuovo gruppo si chiamerà Stellantis

Milano, 15 lug. (LaPresse) - Stellantis: è il nome del nuovo gruppo derivante dalla fusione di Fca e Psa. Lo annunciano le due società in una nota, spiegando che il nome segna un passo importante verso il verso il completamento della fusione paritetica (50/50), come definita nel combination agreement del 18 dicembre 2019. Stellantis deriva dal verbo latino 'stello' che significa 'essere illuminato di stelle'. Trae ispirazione da questo nuovo e ambizioso allineamento di marchi automobilistici leggendari e forti culture aziendali che, unendosi, sono in procinto di creare uno dei nuovi leader nella prossima era della mobilità, preservando al contempo sia il valore eccezionale dell'insieme sia i valori delle singole parti costituenti.

