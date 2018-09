Facebook, Ue: Pazienza al limite, adegui condizioni utilizzo o sanzioni

di sgl

Bruxelles (Belgio), 20 set. (AWE/AFP) - La Commissione europea ha lanciato un nuovo avvertimento a Facebook, chiedendo di allineare le condizioni di utilizzo per i consumatori alle regole Ue entro la fine dell'anno, o potrebbe essere colpita da sanzioni finanziarie. "La mia pazienza ha raggiunto il suo limite", ha dichiarato in una nota il commissario europeo per la Giustizia e la Tutela dei consumatori, Vera Jourova. "Non è più tempo di promesse, ora deve agire". Jourova ha detto che inviterà le autorità di protezione dei consumatori in tutti i 28 paesi Ue ad agire rapidamente e sanzionare la società se Facebook non ha rispetterà le richieste.

