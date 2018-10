Exxon, New York fa causa: azionisti ingannati su ambiente

di sgl

Milano, 24 ott. (AWE/LaPresse) - Il procuratore generale di New York, Barbara Underwood, ha annunciato oggi una causa contro Exxon Mobil, sostenendo che l'azienda ha ingannato i suoi investitori sottovalutando i rischi derivanti dalle normative sui cambiamenti climatici. La Procura sostiene inoltre che l'ex amministratore delegato Rex Tillerson sapesse "da anni" e che Exxon "per anni ha assicurato agli investitori" che la società stava calcolando i costi derivanti da regole sempre più severe sull'ambiente. Exxon non ha adeguatamente tenuto conto di tali costi, sostiene lo Stato, e ha invece ingannato gli investitori comunicando in modo fuorviante in che misura la società fosse esposta ai rischi derivanti dall'inasprimento delle politiche di regolamentazione. "Exxon ha costruito una facciata per ingannare gli investitori facendogli credere che la società gestisse i rischi", ha dichiarato il procuratore "in realtà, li sottovalutava o li ignorava intenzionalmente e sistematicamente. Le azioni della Exxon Mobil sono scese fino all'1,4% a Wall Street, raggiungendo un nuovo minimo infragiornaliero di 78,20 dollari per azione.

