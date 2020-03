Exor, Wsj: Verso investimento 200 mln dollari in newyorkese Via

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - Exor, holding della famiglia italiana Agnelli, sarebbe pronta a investire 200 milioni di dollari nella società americana Via Transportation. È quanto riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. L'investimento prevede un ingresso di Exor al di sotto del 9% in Via e una valutazione della società con sede a New York di 2,3 miliardi di dollari. Per Exor srebbe il primo grande investimento nel settore tecnologico

