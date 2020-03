Exor, nel 2019 utile consolidato sale a 3,053 miliardi

di fct

Milano, 25 mar. (LaPresse) - Exor chiude il 2019 con un utile consolidato di 3,053 miliardi di euro, in forte crescita rispetto agli 1,347 miliardi registrati nel 2018. L'aumento di 1,706 miliardi, spiega il gruppo in una nota, è attribuibile principalmente ai miglioramenti della performance complessiva delle controllate per 1,596 miliardi e include la quota di Exor del guadagno netto realizzato dalla cessione di Magneti Marelli da parte di Fca per 1,081 miliardi (su un utile netto totale di 3,8 miliardi di euro).

(Segue)

