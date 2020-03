Exor investe 200 mln dollari in statunitense Via

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - Dopo le indiscrezioni arriva la conferma: Exor investirà 200 milioni di dollari in Via Transportation per acquisire l'8,87% della società. Lo riferisce una nota della holding della famiglia Agnelli. In base ai termini dell'accordo, Noam Ohana – responsabile di Exor Seeds, il braccio di Exor per le attività di investimento in società early stage – entrerà nel cda di Via, diventando così uno degli amministratori della società. "In questo momento particolarmente impegnativo è importante oggi più che mai creare soluzioni innovative per un futuro più sostenibile, guardando oltre questi giorni difficili", ha commentato il presidente e amministratore delegato di Exor, John Elkann.

(Segue)

