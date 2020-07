Ex Ilva, Timmermans: Possiamo dare a Taranto futuro sostenibile

di fct

Milano, 8 lug. (LaPresse) - Con l'acciaio 'green' all'idrogeno "so che possiamo dare delle possibilità a Taranto, ne sono assolutamente convinto". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Bruxelles. "Ne ho parlato anche con il Governo italiano - ha aggiunto -, che sta pensando a progetti per i prossimi 20 anni. Sappiamo che questa trasformazione richiederà molto tempo, non è una cosa da fare dall'oggi al domani". Per Timmermans "se abbiamo un piano per i prossimi 20 anni potremo dare un futuro veramente sostenibile a Taranto. Questo ci aiuterà a mantenere il settore dell'acciaio in Europa e a dare un'area molto più pulita ai cittadini di Taranto, un futuro in cui si può credere. Non un'illusione".

"Mi auguro che il governo italiano abbia interesse a lavorare con noi utilizzando le risorse del Just Transition Fund e altre risorse per dare a Taranto la possibilità di mantenere e alimentare un'industria dell'acciaio, ma un acciaio 'green'. Sono sicuro che possiamo farcela anche se ci vorrà del tempo. Ma in questo tempo di transizione Taranto avrà bisogno di aiuto", ha sottolineato Timmermans.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata