Ex Ilva, sindacati: "No a cassa integrazione"

Si è svolto giovedì al Mise l'incontro fra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, ha presentato il piano che prevede il possibile ingresso dello Stato nell'acciaieria. "Colloquio interlocutorio, no ad azioni unilaterali di Arcelor Mittal e soprattutto no alla cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento", la posizione dei sindacati.