Ex Ilva, sindacati a Mittal: No basi per recesso, urge incontro

di abf

Roma, 12 nov. (LaPresse) - Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm "esprimono valutazioni diverse da quelle da Arcelor Mittal sostenute sulla sussistenza delle condizioni giuridiche per la rescissione del contratto di affitto e quindi per la procedura di retrocessione dei relativi rami d'azienda in capo a Ilva Spa, come già espresso dai Commissari straordinari; riteniamo in ogni caso urgente l'incontro e il confronto per discutere sulle prospettive e sul rispetto degli accordi e degli impegni assunti". E' quanto si legge in una nota unitaria dei sindacati metalmeccanici. "Auspichiamo inoltre che tale incontro si svolga presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dove ha avuto luogo la procedura ex art. 47 legge 428/90 che si è conclusa con l'accordo del 6 settembre 2018", si conclude.

