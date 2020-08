Ex Ilva, sciopero di 24 ore il 4 e 7 settembre contro tagli personale

di scp

Torino, 29 ago. (LaPresse) - Fim, Fiom e Uilm avvieranno un pacchetto di ore di sciopero all'ex Ilva di Taranto, venerdì 4 settembre sciopero di 24 ore per i lavoratori del Pla, lunedì 7 settembre 24 ore di sciopero per i lavoratori del Laf. Lo rendono noto le tre sigle sindacali sottolineando che "nei giorni scorsi hanno inoltrato un esposto a Inps ed Ispettorato del lavoro in merito alle modifiche apportate unilateralmente dall'azienda sull'organico tecnologico, definito da accordi pregressi e confermati successivamente anche dalla stessa Arcelor Mittal durante la fase del subentro avvenuta con il day one. Infatti, l'eliminazione della figura del 'rimpiazzo' genera di fatto un ricorso programmato allo straordinario e pertanto abbiamo denunciato l'anomalia agli enti competenti e allo stesso tempo, come organizzazioni sindacali, incominceremo un percorso di mobilitazioni attraverso lo sciopero nei reparti in cui sono state apportate modifiche all'organico e proclamando lo stato di agitazione in tutto lo stabilimento".

