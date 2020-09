Ex Ilva, proroga Cig 9 settimane per 8.147 dipendenti

di fct

Milano, 4 set. (LaPresse) - "A causa del perdurare della riduzione dell'attività lavorativa riconducibile alla situazione di emergenza epudemiologica da virus Covid-19 in atto a livello nazionale" ArcerlorMittal "è costretta, suo malgrado, ad incrementare di ulteriori nove settimane il ricorso alla Cigo con la causale 'Emergenza Covid-19' a far data dal 14" settembre 2020. E' quanto si legge in una comunicazione della società ai sindacati. La sospensione interesserà per 9 settimane 8.147 dipendenti della società, di cui 5.623 operai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata