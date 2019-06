Ex Ilva, l'accusa dei Verdi: "Nascosto rapporto su 600mila bambini malformati"

I 600 bambini nati con malformazioni congenite a Taranto tra il 2002 e il 2015 non fanno notizia. A dirlo è il leader dei Verdi Angelo Bonelli riferendo i dati contenuti in un'indagine dell'Istituto superiore di sanità, inserita nella valutazione del danno sulla città dello stabilimento Arcelor Mittal, ex Ilva. Bonelli accusa il governo di tenere nascosto il rapporto. "Da uno stralcio dell’indagine epidemiologica - dichiara Bonelli - si legge che i rischi di morte legati all’inquinamento sono aumentati nonostante le rassicurazioni del governo che tutto va bene".