Ex Ilva, Furlan: "Arcelor Mittal rispetti gli accordi, da governo manca strategia"

"Arcelor Mittal deve rispettare gli accordi che ha firmato. C'è troppa disinvoltura nel Paese nel fare gli accordi e poi non rispettarli, pensiamo anche a Whirlpool, ma non solo. Serve da un lato un'azione più forte di politica industriale dal governo, manca una logica e una visione e dall'altra una grande responsabilità delle imprese". Questo il pensiero della segretaria generale Cisl Annamaria Furlan sul caso Ilva, nuovamente in crisi dopo l'annuncio del colosso siderurgico Arcelor Mittal, proprietario dell'acciaieria di Taranto, di fare ricorso alla cassa integrazione per 1400 dipedenti per 13 settimane. "Da parte del governo mancano vigilanza e strategia ed è un elemento negativo che ha risvolti sull'occupazione e sul rispetto degli accordi", ha aggiunto.