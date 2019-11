Ex Ilva, Boccia: Governo sia responsabile, rimetta scudo e convochi azienda

di vln/mad

Bologna, 17 nov. (LaPresse) - "Se il governo rimette lo scudo penale convochi l'azienda e apra un confronto serrato a tutto campo per salvaguardare azienda e occupazione. Qui si gioca una partita di alto profilo e per questo la politica deve avere il senso del limite e delle responsabilità, senza cercare operazioni muscolari che non fanno bene a nessuno in questo momento". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine della terza giornata di convention del Pd a Bologna, commentando il caso ex Ilva.

