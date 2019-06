Ex Ilva, Barbagallo su cassa integrazione: "Multinazionali fanno shopping e non rispettano accordi"

L'ex Ilva è già in crisi. Il colosso siderurgico Arcelor Mittal, proprietario dell'acciaieria di Taranto, ha annunciato che fara ricorso alla cassa integrazione per 1400 dipedenti per 13 settimane, questo a causa - fa sapere l'azienda - di una grave crisi del mercato. "Le multinazionali fanno shopping e poi non rispettano gli accordi", commenta il leader della Uil, Carmelo Barbagallo.