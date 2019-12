Ex Ilva, ArcelorMittal e commissari firmano accordo per negoziare

di bdr/scp

Milano, 20 dic. (LaPresse) - Prima dell'udienza che prenderà il via tra pochi minuti in Tribunale a Milano davanti al presidente del Tribunale per le imprese Claudio Marangoni, l'a.d.di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli e i commissari straordinari dell'ex Ilva hanno sottoscritto un accordo che indica "le base della negoziazione che si svolgerà fino al termine massimo del 31 gennaio allo scopo di raggiungere un accordo vincolante" sul futuro dell'accieria. L'accordo è stato sottoscritto alla presenza dei legali di entrambe le parti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata