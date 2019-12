Ex Ilva, al Mise nuovo tavolo con i sindacati: "Zero esuberi è il nostro punto fermo"

Al Mise il nuovo tavolo sull'ex Ilva con i sindacati. Presenti anche i commissari straordinari, assenti invece, come previsto, i vertici di ArcelorMittal. "Vogliamo capire cosa intende fare il governo, per noi non ci devono essere esuberi", dicono Francesca Re David della Fiom e Carmelo Barbagallo della Uil.