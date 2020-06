Eurostat: A giugno inflazione area euro risale allo 0,3%

di fct

Milano, 30 giu. (LaPresse) - Lieve risalita dell'inflazione nell'eurozona a giugno. Secondo le stime di Eurostat il tasso sale allo 0,3% nel mese, contro lo 0,1% registrato a maggio. Tra i principali paesi dell'area euro, l'inflazione in Italia cala dal -0,3% di maggio al -0,4% di giugno, così come in Francia (dallo 0,4% allo 0,1%), Grecia (da -0,7% a -1,7%) e Lettonia (da -0,9% a -1,1%). Tra gli altri paesi, l'inflazione risale in Germania (da 0,5% a 0,8%), Spagna (da -0,9% a -0,3%), Irlanda (da -0,8% a -0,7%). Per quanto riguarda le principali componenti, i prodotti alimentari, l'alcool e il tabacco registrano il tasso annuale più elevato (3,1%, rispetto al 3,4% di maggio), seguiti da servizi (1,2%, rispetto all'1,3% di maggio), beni industriali escluso energia (0,2%, stabile rispetto a maggio) ed energia (-9,4%, rispetto a -11, 9% a maggio).

