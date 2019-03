Europee, Confindustria presenta l'agenda: Al via roadshow 5 tappe

di lal

Milano, 28 mar. (LaPresse) - Partono la prossima settimana gli incontri sul territorio che Confindustria ha organizzato per discutere del futuro dell'Europa con politici e imprenditori e presentare la sua agenda in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Lo annuncia una nota. Al centro del dibattito le strategie di viale dell'Astronomia per rilanciare occupazione e crescita e aumentare il peso dell'Italia in Europa. Le tappe del 'roadshow', che si svolgeranno a porte chiuse, saranno cinque in base alle circoscrizioni elettorali: Roma (2 aprile), Palermo (3 aprile), Milano (11 aprile), Venezia (9 maggio), Napoli (15 maggio).

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata