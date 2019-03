Etiopia e Cina stoppano Boeing 737 Max. Società crolla a Wall Street

All'indomani dell'incidente, Boeing va in profondo rosso a Wall Street. A pochi minuti dall'apertura della Borsa le azioni, quotate sul Dow Jones, sono scese dell'11,7% a 373,23 dollari. E mentre la società affronta la crisi, ha deciso di rimandare la cerimonia di presentazione ufficiale della nuova versione del suo aereo 777, il 777X, che sarebbe stata in programma mercoledì. La messa in servizio però, precisano, non è rinviata.

Il titolo Boeing si è poi ripreso nel corso della giornata e ha chiuso con un segno meno del 5,36% a 399,89 dollari.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata