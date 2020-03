Essilux, utile 2019 sale a 1,938 mld, dividendo a 2,23 euro

di fct

Milano, 6 mar. (LaPresse) - Il gruppo EssilorLuxottica chiude il 2019 con un utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo di 1,938 miliardi, in aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente. A riferirlo è una nota del gruppo che comunica i risultati per l'esercizio 2019. Nell'anno Essilux ha registrato un fatturato di 17,39 miliardi di euro, in crescita del 7,4% rispetto ai 16,194 miliardi pro forma del 2018. L'utile lordo industriale adjusted si attesta al 62,6% delle vendite, mentre l'utile operativo adjusted è stabile al 16,2%. Il dividendo che il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea del prossimo 15 maggio è pari a 2,23 euro per azione, con possibilità di pagamento cash o in nuove azioni.

