Essilux, nel III trimestre ricavi -5,2% a oltre 4 mld ma in recupero

di fct

Milano, 3 nov. (LaPresse) - EssilorLuxottica chiude il terzo trimestre dell'anno con ricavi consolidati per 4,085 miliardi di euro, in flessione del 5,2% su base annua. Il gruppo, spiega una nota, evidenzia però un "forte recupero" rispetto al trimestre precedente. Per i primi nove mesi del 2020 i ricavi consolidati pari a 10,315 milioni di euro, in calo su anno del 21,2%.

