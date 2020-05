Essilux, fatturato in calo del 10% nel primo trimestre: pesa Covid-19

di vln

Torino, 5 mag. (LaPresse) - EssilorLuxottica annuncia che i ricavi consolidati per il primo trimestre del 2020 sono stati pari a 3.784 milioni di euro, con una diminuzione su base annua del 10,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-10,9% a cambi costanti1 ) e "una buona tenuta nell'attuale scenario di crisi globale". Lo si legge in una nota in cui si precisa che "il primo trimestre del 2020 è stato caratterizzato da una forte crescita delle vendite fino a marzo, seguita da un rapido calo nella maggior parte dei mercati per le chiusure dei negozi imposte dalla pandemia di Covid-19".

