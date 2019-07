Essilux acquisisce 76,72% di GrandVision, poi Opa totalitaria

di lal

Milano, 31 lug. (LaPresse) - EssilorLuxottica acquisisce la partecipazione del 76,72% detenuta da Hal in GrandVision a un prezzo di acquisto pari a 28 euro per azione, da aumentare dell'1,5% a 28,42 euro se la chiusura dell'acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi dalla data dell'annuncio. Lo comunica una nota. L'operazione gode del supporto del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza di GrandVision. Alla chiusura dell'operazione con Hal, EssilorLuxottica lancerà un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria su tutte le azioni rimanenti della catena di negozi olandese. La chiusura dell'operazione, precisa Essilux, è prevista nei prossimi 12-24 mesi.

(Segue)

