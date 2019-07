EssilorLuxottica valuta Opa su catena negozi GrandVision

di lal

Milano, 17 lug. (LaPresse) - Il gigante dell'occhialeria EssilorLuxottica sta valuntando un'offerta pubblica di acquisto sulla catena retailer olandese GrandVision per accrescere la rete dei propri negozi. Lo scrive Bloomberg citando fonti a conoscenza del dossier, che spiegano che i sondaggi sono in fase iniziale e potrebbero anche non portare ad alcuna transazione. Con GrandVision, che vende occhiali da vista, lenti a contatto e altri prodotti di oculistica, il proprietario dei marchi Oakley e Ray-Ban otterrebbe oltre 7.000 negozi in più di 40 Paesi. La società Schiphol, con sede nei Paesi Bassi, è controllata dal fondo di investimento Hal, con una quota del 77%, secondo i dati riportati dall'agenzia Usa. GrandVision, che è balzata in Borsa dell'8,7%, ha un capitalizzazione di mercato di 5,9 miliardi di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata