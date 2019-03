EssilorLuxottica, Sagnieres: Del Vecchio non vuole pagare

di ect/lcr

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Hubert Sagnières, vicepresidente esecutivo di EssilorLuxottica, in una lettera aperta ai dipendenti, ha dichiarato che continuerà a garantire l'accelerazione "dell'efficienza operativa" del gruppo franco-italiano minato da una crisi di governance. Pur riaffermando, come aveva fatto una settimana fa, che Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e principale azionista del gruppo unito, vuole prendere il controllo del numero uno al mondo di occhiali "senza pagare un premio per azionisti", Hubert Sagnières aggiunge di non voler essere "deviato da questioni di governance che spesso riflettono solo ambizioni personali".

