EssilorLuxottica, Hal conferma colloqui su quota in GrandVision

di lal

Milano, 17 lug. (LaPresse) - Il fondo Hal conferma di essere in discussioni per la possibile vendita della sua partecipazione del 76,72% in GrandVision a EssilorLuxottica. Lo si legge in una nota del fondo, dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg che ha scritto che il gruppo italo-francese starebbe valutando un'Opa. "Nessun accordo è stato ancora raggiunto e non è possibile fornire alcuna garanzia che queste discussioni portino a un accordo", si legge nel comunicato. La chiusura della vendita, ricorda Hal, sarebbe comunque soggetta all'approvazione dei regolatori delle varie giurisdizioni.

