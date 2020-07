Eni rivede remunerazione azionisti: in 2020 dividendo minimo 0,36 euro per azione

di fct

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "A fronte del mutato contesto, della sua elevata volatilità e delle azioni messe in atto per fronteggiarne gli effetti, Eni rivede la politica di remunerazione degli azionisti al fine di dare loro la massima visibilità sulla distribuzione di dividendi e piani di buy back futuri". E' quanto comunica Eni nella nota che presenta l'aggiornamento della strategia in funzione della risposta agli effetti della pandemia. Il nuovo dividendo annuo sarà composto da un valore base fissato ora a 0,36 euro per azione, commisurato ad una media annua del Brent pari ad almeno 45 dollari/barile, ed una componente variabile crescente al crescere del prezzo Brent. Il valore base del dividendo crescerà in funzione del grado di realizzazione della strategia di crescita del Gruppo e sarà rivalutato ogni anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata