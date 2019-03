Eni, proposta dividendo 2019 a 0,86 euro (+3,6%)

di vsc/lal

San Donato Milanese (Milano), 15 mar. (LaPresse) - La strategia finanziaria del nuovo Piano Strategico 2019-2022 di Eni prevede una proposta di dividendo in crescita del 3,6% a 0,86 euro per azione per il 2019. Lo si apprende dal materiale consegnato per la Eni Strategy Presentation. La società avvierà inoltre un programma di buy-back per un ammontare di 400 milioni di euro nel 2019, mentre per gli anni di piano successivi l'ammontare sarà di 400 milioni di euro con uno scenario di Brent a 60-65 dollari o di 800 milioni di euro con un Brent sopra i 65 dollari al barile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata