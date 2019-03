Eni, Produzione idrocarburi +3,5% annuo in 2019-2022

di vsc/npf

San Donato Milanese (Milano), 15 mar. (LaPresse) - La produzione di idrocarburi di Eni, secondo il nuovo Piano Strategico della società, è prevista in crescita del 3,5% all'anno nel periodo 2019-2022, grazie al ramp-up e all'avvio di nuovi progetti che contribuiranno per circa 660mila barili di olio equivalente al giorno nel 2022 e alle attività di espansione dei campi esistenti, che contribuiranno per circa 290mila barili di olio equivalente entro il 2022.

