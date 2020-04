Eni, Descalzi: Periodo più complesso di ultimi 70 anni e oltre

di fct

Milano, 24 apr. (LaPresse) - "Il periodo che stiamo vivendo dallo scorso marzo è per l'economia mondiale il più complesso degli ultimi 70 anni e oltre". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, commentando i risultati del gruppo per il primo trimestre. "Per l'industria energetica - ha aggiunto -, ed in particolare per l'Oil&Gas, la complessità è ancora maggiore dato il sovrapporsi degli effetti della pandemia al crollo del prezzo del petrolio". Eni "sta affrontando questo periodo contando su un'organizzazione operativa sicura per i suoi dipendenti, contrattisti e per le popolazioni dei Paesi ospitanti. D'altro canto, le persone Eni hanno dimostrato un'elevata capacità e disponibilità ad adattarsi alle condizioni di questo difficile momento, consentendo al gruppo di lavorare in totale continuità. E di questo le ringrazio", ha aggiunto Descalzi.

