Eni, Descalzi: Investimenti in Italia per 2,3-2,4 mld nel 2019

di vsc/lal

San Donato Milanese (Milano), 15 mar. (LaPresse) - Sugli 8 miliardi di investimenti annunciati per il 2019 da Eni, la parte destinata all'Italia dovrebbe attestarsi tra i 2,3 e i 2,4 miliardi di euro. Lo ha spiegato in conferenza stampa l'amministratore delegato Claudio Descalzi, precisando che la cifra "è stabile", ma anche che "ovviamente dipende da quello che riusciremo a fare, dalla burocrazia e dai permessi". Gli investimenti saranno destinati a raffinazione, upstream, chimica e in particolare alle rinnovabili. Lo stesso Descalzi ha parlato di "un ampio ampio spettro di investimenti, dove la parte rinnovabili ed economia circolare sta prendendo una fetta estremamente importante".

