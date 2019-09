Energia, da ottobre rincaro bollette: luce +2,6%, gas +3,9%

di mad/taw

Milano, 24 set. (LaPresse) - Andamento stagionale, riduzione della produzione di gas olandese, alcune restrizioni all'accesso ai gasdotti di transito europei sono tra i fenomeni che spingono verso l'alto il prezzo del gas, ancora predominante anche nella produzione elettrica. Sempre in materia di produzione elettrica pesano i timori per un possibile calo della produzione francese nei prossimi mesi, a causa dei problemi in alcune centrali nucleari. Condizioni che dal 1° ottobre per la famiglia tipo portano a un incremento del +2,6% per la bolletta dell'elettricità e del +3,9 per il gas. Lo comunica in una nota l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

