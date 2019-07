Energia, Arera: Solo 36% platea possibile beneficia bonus bollette

di lal

Milano, 4 lug. (LaPresse) - Con una recente segnalazione a Parlamento e Governo l'Arera-Autorità per l'energia "ha inteso richiamare come, nonostante l'impegno profuso per diffondere la conoscenza dei bonus per il settore elettrico, gas ed idrico, il ricorso a queste agevolazioni non risulta ancora particolarmente esteso pur in presenza di gravi difficoltà economiche nel Paese". Lo afferma il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini, nella sua relazione annuale. "Gli ultimi dati disponibili indicano in 2,2 milioni le famiglie con una certificazione Isee utile per l'accesso ai bonus, a fronte di solo 800 mila nuclei familiari che hanno effettivamente usufruito del bonus elettrico", prosegue Besseghini, sottolineando che "rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto si è raggiunto il 36%, peraltro con una significativa variabilità territoriale e per di più con un rapporto inversamente proporzionale alla concentrazione di potenziali destinatari". L'Autorità "auspica, quindi, che sia approvata al più presto una norma, aperta anche al fattivo contributo degli enti locali, che consenta l'efficiente scambio telematico tra la banca dati Inps e quella del Sistema Informativo Integrato procedura che, introducendo elementi di automatismo nell'assegnazione del bonus, aumenterebbe la platea dei beneficiari e determinerebbe una significativa riduzione dei costi di gestione del sistema", aggiunge ancora il presidente dell'Arera.

