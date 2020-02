Enel, Starace: Nel 2019 proseguito nostro percorso crescita

Milano, 6 feb. (LaPresse) - "Nel 2019 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita conseguendo, ancora una volta, gli obiettivi prefissati". Lo afferma l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, commentando i risultati preliminari del gruppo. "La crescita dell'Ebitda - prosegue Starace - è stata guidata principalmente dalle reti di distribuzione, soprattutto grazie a Enel Distribuição São Paulo in Brasile, e dalle vendite sui mercati finali in Italia ed in Brasile. Allo stesso tempo, in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione del gruppo, continuiamo a rafforzare la leadership globale nelle rinnovabili con oltre 3 GW di capacità costruita nell'anno in tutto il mondo, battendo nuovamente il nostro stesso record dell'anno precedente". Secondo Starace "l'eccellente performance registrata nel 2019 rappresenta dunque un ulteriore progresso verso il perseguimento dei nostri obiettivi, ponendoci in posizione privilegiata per il conseguimento dei target del Piano Strategico 2020-2022 nonché degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite su cui siamo impegnati".

