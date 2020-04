Enel, Mef deposita lista cda: Starace resta a.d., Crisostomo presidente

di fct

Milano, 21 apr. (LaPresse) - Senza sorprese la lista dei nomi in arrivo dal Ministero dell'Economia per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel. Francesco Starace confermato amministratore delegato, si legge in una nota diffusa in tarda serata dal Mef, e Michele Crisostomo nuovo presidente. Nel dettaglio il Mef, titolare del 23,585% del capitale, ha depositato la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Michele Alberto, Fabiano Crisostomo, Francesco Starace, Alberto Marchi, Costanza Esclapon, Mirella Pellegrini, Mariana Mazzucato.

