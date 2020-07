Enel, effetto Covid su I semestre: ricavi -18,5%, ma utile +5,6%

Milano, 29 lug. (LaPresse) - Effetto Covid sui conti di Enel, che chiude il primo semestre con un risultato netto di gruppo pari a 1,947 miliardi, in calo del 12,1% rispetto ai 2,215 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno. Lo riferisce una nota, spiegando che l'utile netto ordinario si attesta a 2,405 miliardi, in crescita del 5,6% rispetto ai primi sei mesi del 2019, mentre i ricavi segnano una flessione del 18,5% a quota 33,373 miliardi. La variazione dei ricavi, sottolinea Enel, "è principalmente attribuibile ai Mercati Finali per effetto delle minori quantità di energia elettrica venduta in Italia e Spagna sostanzialmente a causa dell'impatto dell'epidemia da Covid-19, alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading e per gli effetti connessi all'applicazione delle interpretazioni dell'Ifric, nonché all'effetto cambi negativo in America Latina".

