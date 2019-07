Electrolux investe 130 mln nello stabilimento di Susegana

di lal

Milano, 3 lug. (LaPresse) - Electrolux investirà circa 130 milioni di euro in automazione, digitalizzazione e innovazione nel suo sito produttivo di Susegana, in provincia di Treviso, la fabbrica italiana della refrigerazione del gruppo svedese. Lo annuncia una nota, che precisa che l'investimento, il cui completamento è previsto nel 2022, comprende due nuove linee di assemblaggio e risorse per lo sviluppo del prodotto e del processo.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata