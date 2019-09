Edizione: No a spin off o vendita Autostrade

di vln

Milano, 15 set. (LaPresse) - Edizione srl, la holding dei Benetton, smentisce le indiscrezioni di stampa secondo cui vorrebbe procedere con uno spin off o con la vendita di quote parziali o totali di Autostrade per l'Italia. Lo rende noto un portavoce.

