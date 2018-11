Manovra, Moscovici: "Dialogo, ma sanzioni se Italia infrange regole". Tria: "Qualche disaccordo"

La legge di bilancio italiana resta al centro del dibattito europeo mentre i ministri dell'Economia europei si riuniscono a Bruxelles per l'Ecofin. "Naturalmente le regole possono essere intepretate e sono sempre stato un sostenitore di una certa flessibilità, perché penso che non dobbiamo avere un approccio rigido. Ma un conto è essere flessibili e un conto è andare contro le regole", ha commentato il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici. "La nostra flessibilità è stata pienamente dispiegata, specialmente per l'Italia. Se sei fuori dal Patto di stabilità e crescita non conta più la flessibilità, sei fuori dal Patto e bisogna fare qualcos'altro. La Commissione è qui per assicurare che le regole siano rispettate", aggiunge il commissario.

Tra audizioni a Roma e lettere per Bruxelles: il calendario della legge di Bilancio

"Stiamo discutendo con Giovanni Tria ogni giorno e continueremo a farlo, ma entro il 13 novembre ci aspettiamo una forte e precisa risposta da parte del governo italiano", sottolinea Moscovici. "Certamente - prosegue il commissario riferendosi alla scadenza - non ci sarà la fine del mondo, è un passo ulteriore del processo. Entro il 13 novembre noi ci aspettaimo un progetto di bilancio rivisto dall'Italia. E questo è il primo punto".

"Il secondo punto - continua il commissario - sono le questioni che abbiamo sollevato, come il deficit strutturale e il debito pubblico. Quello che accadrà dopo dipende dalle risposte che darà il governo italiano. Come ho detto ieri, la palla è nel loro campo. Il 21 novembre daremo il nostro parere non solo sul bilancio italiano, ma su tutti i bilanci dell'eurozona, e poi procederemo passo passo". "Il mio ruolo - spiega ancora Moscovici - è garantire che il Patto di stabilità e crescita sia implementato. Io penso che queste regole non siano assolutamente stupide, perché bisogna assicurare che il debito pubblico sia sotto controllo. Infatti, se il debito è troppo alto è dannoso per il popolo italiano".

E Tria replica: "Mi aspetto che il dialogo prosegua. È vero, abbiamo qualche disaccordo, ma questo non significa che non si possa avere un dialogo costruttivo tra Commissione Ue e Italia. È normale che capiti tra un Paese e la Commissione". Con chi gli chiede in merito ai prossimi passi, Tria taglia corto: "Devo spiegare alla Commissione, non voglio anticipare la risposta"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata