Ebay, Wsj: Nyse presenta offerta da 30 mld dollari

di lal

Milano, 4 feb. (LaPresse) - Intercontinental Exchange, la casa madre del New York Stock Exchange, ha presentato un'offerta da 30 miliardi di dollari per acquistare eBay. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti che spiegano tuttavia che non sarebbe stata avviata alcuna trattativa formale. Le azioni del sito dell'e-commerce messo da tempo in difficoltà da concorrenti del calibro di Amazon, sono balzata di quasi il 10% avvicinandosi all'offerta trapelata dai rumor.

